داعش لإردوغان: سيوفنا ليست بعيدة عنك

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - إسطنبول هدد تنظيم داعش الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في مقطع فيديو تم نشره أمس، ونسب لولاية داعش في تركيا. وقال مسلح من التنظيم، متحدثا باللغة التركية، وإلى جانبه مسلحان يحملان أسلحة آلية «مرحبا إردوغان، طاغية تركيا المتغطرس، لا تظن أن سيوف جنود الخلافة بعيدة عنك». وأعلن المسلحون الملثمون ولاءهم لزعيم تنظيم داعش أبوبكر البغدادي في مقطع الفيديو الذي يظهر في الخلفية علم التنظيم ومنصة لإطلاق الصواريخ، وقال المسلح، مخاطبا إردوغان «اعلم أن وقوفك مع الصليبيين لن ينجيك من جنود الخلافة».



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