إتلاف 430 لغما في معقل الحوثيين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - عدن أتلف الفريق الهندسي التابع لكتيبة المهام الخاصة أمس عشرات الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها ميليشيات الحوثي الانقلابية في مديرية باقم شمال المعقل الرئيسي بمحافظة صعدة. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن قائد الفريق الهندسي لكتيبة المهام الخاصة الرائد هارون المخلافي قوله، «إن 430 لغما وعبوة ناسفة زرعتها الميليشيات الحوثية المدعومة إيرانيا في مناطق آل صبحان، وآل محاقي، وآل الزماح في مديرية باقم، تم إتلافها بشكل كامل». وأضاف أن الفريق الهندسي يواصل إعادة الحياة ونزع الألغام والعبوات الناسفة.



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