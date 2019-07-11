إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لجنوب أفريقيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلنت وزارة الشؤون الداخلية في دولة جنوب إفريقيا أنه سيتم إطلاق نظام "eVisa" الجديد في نوفمبر 2019، وسيضم دولا جديدة إلى قائمة الدول التي يمكن لمواطنيها الدخول بدون تأشيرة، وذلك بحسب ما جاء بموقع The South African.

حيث أعلن برلمان جنوب إفريقيا على إعفاء رعايا 7 دول من تأشيرة الدخول المسبقة، وكان من ضمن هذه الدول المملكة العربية السعودية

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وقال وزير الشؤون الداخلية لجنوب إفريقيا، آرون موتسوالدي: "إن السياحة ستزدهر إذا قمنا بتخفيف متطلبات التأشيرة للدخول إلى جنوب إفريقيا، نحن نعلم أن السياحة مهمة للغاية لخلق فرص العمل".

وأضاف: "النظام الجديد سيجعل جنوب إفريقيا وجهة مرغوبة من خلال سهولة أنظمة التأشيرة، وستكون لها آثار هائلة على نمو السياحة في البلاد".

وتابع الوزير: "من بين 193 دولة عضو في الأمم المتحدة، أعفت الإدارة 75 دولة، هي 16 دولة في قارتنا وأعضاء الجماعة الإنمائية للجنوب الإفريقي و59 دولة من جميع أنحاء العالم".