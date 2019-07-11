بريطانيا تحذر إيران بعد محاولة زوارقها إعاقة ناقلة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعربت بريطانيا أمس عن قلقها من التصرف الذي أقدمت عليه السلطات الإيرانية وحثتها على وقف تصعيد الوضع في المنطقة.

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وأوضح متحدث باسم الحكومة البريطانية لوكالة الأنباء الألمانية أن ثلاثة زوارق إيرانية حاولت في مخالفة للقانون الدولي إعاقة مرور سفينة تجارية «بريتيش هيريتيدج»، عبر مضيق هرمز، مبينا أن الفرقاطة التابعة للبحرية الملكية البريطانية «إتش إم إس مونتروز» اضطرت إلى التموضع بين الزوارق الإيرانية وبريتيش هيريتيدج وتوجيه تحذيرات شفهية للزوارق الإيرانية، التي حولت مسارها بعد ذلك، وعبر المتحدث عن قلقه بسبب هذه الخطوة، داعيا السلطات الإيرانية إلى وقف تصعيد الوضع في المنطقة.

ونقلت شبكة «سي إن إن» الإخبارية عن مسؤولين أمريكيين، فشل 5 زوارق تابعة للحرس الثوري الإيراني في محاولة للاستيلاء على ناقلة نفط بريطانية في الخليج العربي، وأوضح المسؤولان أن الناقلة «بريتيش هيريتيدج» كانت تبحر من الخليج العربي وتعبر إلى منطقة مضيق هرمز عندما اقتربت منها الزوارق الإيرانية، وذكرت «سي إن إن» أن طائرة أمريكية كانت تحلق في المنطقة وسجلت مقطع فيديو للواقعة.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني حذر بريطانيا من أنها ستلاقي «عواقب» على احتجازها ناقلة نفط إيرانية كانت متجهة إلى سوريا الأسبوع الماضي، وفقا للمكتب الصحفي لروحاني.