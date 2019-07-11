شكرا لقرائتكم لوبوان الفرنسية: بحضور نيكي أو عدمه نجح تسويق مهرجان جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قالت مجلة لوبوان الفرنسية في عنوان لها: "بحضور نيكي ميناج أو عدمه، السعودية نجحت في حملة العلاقات العامة الخاصة بها".

وتحت هذا العنوان المثير ذكرت المجلة الفرنسية أن أصداء الإعلان عن قدوم المغنية نيكي ميناج للمملكة ومن ثم إلغاء قدومها قد ساهم في الدعاية وتسويق موسم جدة، والذي يعكسه التفاعل الكبير في وسائل التواصل الاجتماعي حول مشاركة المغنية الأميركية.

وتحدثت عن إنشاء هيئة الترفيه وأهدافها، مذكرة بقدوم عدد من المغنين العالميين وإقامتهم حفلات غنائية مثل: ماريا كاري، وإنريكي إغليسياس، وشون بول، ودافيد غوتا، وفرقة بلاك آيد بيز.

وقالت إن في وسائل التواصل الاجتماعي التي يرتادها السعوديون بشكل كبير العديد منهم رحب بهذه الفرصة التي أتيحت للشباب السعودي (70% من السعوديين يبلغ عمرهم أقل من 30 عاماً).