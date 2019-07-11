الشروط الخاصة للقبول بالكلية الحربية

الموجز - كتب - محمد علي هـاشم
يظل شرف إرتداء الزي العسكري للجيش المصري هو حلم لكل أبناء هذا الوطن ، وتتعدد الكليات العسكرية والمعاهد التابعة لوزارة الدفاع والتي تقوم بتأهيل الطلاب للعمل في مختلف الأسلحة التابعة للقوات المسلحة المصرية ، فمنها الكلية الحربية والكلية الجوية والكلية البحرية وغيرها من الكليات والمعاهد العسكرية التي تؤهل حماة الوطن لتحمل مسئولية الدفاع عن مصر .
ومن واقع ما نشره الموقع الرسمي لوزارة الدفاع ، ستتعرف فيما يلي على الشروط العامة للقبول بالكلية الحربية :-
الشروط الخاصة - السن :
ألا يزيد السن فى 1 / 11 / 2019 عن 21 سنـة .
الشروط الخاصة - المؤهل :
تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة بقسميها ( العلمى والأدبى ) .
النسبة المئوية للمجموع 70 % فأكثـر .
مدة الدراسة - 3 سنوات ميلادية ( 4 سنوات دراسية ) يدرس فيها الطالب:
علوم عسكرية أساسية وعامة .
علوم إنسانية.
أساسيات علمية هندسية .
المؤهل الدراسى :
يمنح الخريج درجـــــــة البكالوريوس فــى العلوم العسكريـة .
ويمكن للخريج ان يستكمل دراســته العســكرية فى الحصـول على ماجستير العلوم العسكرية والزمالة ودرجة الدكتــــوراه .
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