الشروط الخاصة للقبول بالكلية الحربية

الموجز - كتب - محمد علي هـاشم

يظل شرف إرتداء الزي العسكري للجيش المصري هو حلم لكل أبناء هذا الوطن ، وتتعدد الكليات العسكرية والمعاهد التابعة لوزارة الدفاع والتي تقوم بتأهيل الطلاب للعمل في مختلف الأسلحة التابعة للقوات المسلحة المصرية ، فمنها الكلية الحربية والكلية الجوية والكلية البحرية وغيرها من الكليات والمعاهد العسكرية التي تؤهل حماة الوطن لتحمل مسئولية الدفاع عن مصر .

ومن واقع ما نشره الموقع الرسمي لوزارة الدفاع ، ستتعرف فيما يلي على الشروط العامة للقبول بالكلية الحربية :-

الشروط الخاصة - السن :

ألا يزيد السن فى 1 / 11 / 2019 عن 21 سنـة .

الشروط الخاصة - المؤهل :

تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة بقسميها ( العلمى والأدبى ) .

النسبة المئوية للمجموع 70 % فأكثـر .

مدة الدراسة - 3 سنوات ميلادية ( 4 سنوات دراسية ) يدرس فيها الطالب:

علوم عسكرية أساسية وعامة .

علوم إنسانية.

أساسيات علمية هندسية .

المؤهل الدراسى :

يمنح الخريج درجـــــــة البكالوريوس فــى العلوم العسكريـة .

ويمكن للخريج ان يستكمل دراســته العســكرية فى الحصـول على ماجستير العلوم العسكرية والزمالة ودرجة الدكتــــوراه .