الشروط العامة للقبول بالكليات والمعاهد العسكرية .. أوراق محتم على الطالب إحضارها

الموجز - كتب - محمد علي هـاشم

يظل شرف إرتداء الزي العسكري للجيش المصري هو حلم لكل أبناء هذا الوطن ، وتتعدد الكليات العسكرية والمعاهد التابعة لوزارة الدفاع والتي تقوم بتأهيل الطلاب للعمل في مختلف الأسلحة التابعة للقوات المسلحة المصرية ، فمنها الكلية الحربية والكلية الجوية والكلية البحرية وغيرها من الكليات والمعاهد العسكرية التي تؤهل حماة الوطن لتحمل مسئولية الدفاع عن مصر .

ومن واقع ما نشره الموقع الرسمي لوزارة الدفاع ، ستتعرف فيما يلي على الشروط العامة للقبول بالكليات والمعاهد العسكرية :-

أن يكون الطالب مصري الجنسية ومن أبوين وجدين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس وألا يكون الطالب أو أبويه مكتسبين جنسيات أخري .

أن يكون الطالب حاصلاً على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها ويشترط ألا يكون قد مضى على حصول الطالب على هذه الشهادة أكثر من عام واحد بشرط أن يكون مقيداً بإحدى الكليات الجامعية أو المعاهد وأن يكون قد إجتاز السنة الدراسية المقيد بها بنجاح.

ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف .

أن يكون الطالب حسن السير والسلوك .

أن يكون غير متزوج ولم يسبق له الزواج ويتعهد بعدم الزواج طوال فترة دراسته بالكلية/المعهد العسكري .

ألا يكون الطالب قد إستقال أو فصل تأديبياً من أى كلية/معهد عسكرى/مدرسة عسكرية .

ألا يكون الطالب قد أعفى من الخدمة العسكرية لعدم اللياقة الطبية .

ألا يقل طول الطالب لجميع الكليات عن (170 سم) عدا الكلية الجوية فيسمـح حتى ( 158سم) كحد أدنى .

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أن يكون الطالب لائق طبياً طبقاً لشروط اللياقة الطبية المقررة من القومسيون الطبي للقوات المسلحة ولا يجوز إعادة الكشف الطبي علي الطالب في نفس الدفعة المتقدمة في نفس العام في حالة عدم لياقته الطبية .

أن يجتاز الطالب بنجاح إختبارات اللياقة البدنية ولا يجوز إعادة هذا الإختبار في نفس الدفعة المتقدمه في نفس العام في حالة عدم إجتيازه الإختبار .

أن يؤدى الطالب بنجاح إختبار قفزة الثقة فى حمام السباحة من إرتفاع ( 7.5 متر ) بدون تردد وللمرة الأولى فى زمن لا يزيد عن ثلاث ثوان من إصدار الأمر بالقفز .

أن يجتاز الطالب الإختبارات النفسية .

أن يجتاز الطالب الإختبار الشخصى ( كشف الهيئة ) وفقاً لتقييم لجنة الإختبار .

أن يجتاز الطالب بتفوق إختبار المعلومات العامة عن جمهورية مصر العربية .

أن يجتاز الطالب الإختبارات الطبية المتقدمة والتى تشمل أيضاً ( التحاليل التخصصية المتقدمة ) .

من الأوراق المحتم على الطالب إحضارها :-

القيد العائلى للوالد و ( القيد العائلى للجد للوالد / القيد العائلى للجد للوالدة ) .

ويجب على الطالب وولى أمره السعى لإحضار هذه الأوراق من الآن نظراً لأن إستخراجها يستغرق وقت طويل مما يؤدى إلى التأخير وتعطيل إجراءات القبول .

بيان المستندات المطلوب تجهيزها ومكان إستخراجها موجودة على الصفحة الرئيسية لموقع مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية على ( الإنترنت ) وهو https://tansiq.mod.gov.eg