ترند الموجز|حقيقة زيادة أسعار السجائر..وقفزة جنونية للذهب في مصر.. و’’صلاح‘‘ يثير غضب الجماهير

إعداد: ضياء السقا

نشر موقع "الموجز" خلال الساعات الماضية عدة أخبار وموضوعات في مختلف المجالات، نالت اهتمام القراء، وحققت تفاعلا كبيرا، وأصبحت "ترند" على السوشيال ميديا، وكان أهمها، الحكومة تكشف حقيقة زيادة أسعار السجائر وتذاكر القطارات بعد تحريك الوقود، والحكومة توضح حقيقة تخفيض حصة المواطن لـ3 أرغفة.. وتحسم الجدل حول استبعاد أصحاب معاشات من التأمينات، وقفزة جنونية في أسعار الذهب في مصر بعد تسجيلها أعلى مستوى عالميا، وبعد أيام من الخروج المهين.. ’’صلاح‘‘ يثير غضب الجماهير على السوشيال ميديا.

وفيما يلي تفاصيل أخبار الترند:-

الحكومة تكشف حقيقة زيادة أسعار السجائر وتذاكر القطارات بعد تحريك الوقود

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، زيادة أسعار السجائر المحلية بعد تحريك أسعار الوقود.

وقالت الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء، على الفيس بوك، في بيان لها: "تم التواصل مع وزارة المالية، وبدورها أكدت أن أسعار السجائر المحلية كما هى، ولم تشهد أي تغيير بعد تحريك أسعار الوقود".

من ناحية أخرى، نفت الحكومة، زيادة أسعار تذاكر القطارات، عقب تحريك أسعار الوقود.

وأكدت وزارة النقل في بيانها، أن هيئة السكة الحديد ستتحمل فرق السعر الناتج عن تحريك سعر السولار المستخدم في تشغيل جرارات القطارات، دون أي أعباء على الركاب.

وكانت الحكومة قد قررت رفع أسعار الوقود الجمعة الماضية، للمرة الخامسة منذ يوليو.

وتقرر رفع سعر البنزين 92 أوكتين إلى 8 جنيهات للتر بدلا من 6.75 جنيهات بزيادة نحو جنيه وربع، والبنزين 80 أوكتين الأقل جودة إلى 6.75 جنيه بدلا من 5.50 جنيه وزاد سعر البنزين 95 إلى 9جنيات للتر بدلا من 7.75 جنيه والسولار إلى 6.75 جنيه للتر بدلا من 5.50 جنيه للتر‪.‬

وتضمن القرار أكبر زيادة في سعر إسطوانات البوتاجاز للاستهلاك المنزلي بحيث زادت من 50 جنيها إلى 65 جنيها للاستخدام المنزلي و جنيها للاستخدام التجاري من 100 جنيه.

كما زاد سعر المازوت لصناعة الطوب ليصل سعر الطن الي 4500 جنيه بدلا من 3500 جنيه للطن في السابق.

وأبقت الحكومة على سعر المازوت للصناعات الغذائية والأسمنت والكهرباء دون تغيير.

وكانت وزارة المالية قد قدرت فاتورة دعم المواد البترولية للعام المالي 2019/2020 بنحو 52.9 مليار جنيه مقابل 89 مليار جنيه كفاتورة دعم المواد البترولية قد خصصتها في العام المالي الحالي 2018/2019 الذي انتهي منذ أيام قليلة.

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الحكومة توضح حقيقة تخفيض حصة المواطن لـ3 أرغفة.. وتحسم الجدل حول استبعاد أصحاب معاشات من التأمينات

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، تخفيض وزارة التموين لحصة المواطن اليومية من الخبز لتكون 3 أرغفة بدلاً من 5.

وقالت الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء، على الفيس بوك، في بيان لها: "تؤكد وزارة التموين أن حصة الفرد من الخبز كما هي تماماً دون تغيير، بواقع 5 أرغفة يوميًا لكل فرد وبمعدل 150 رغيفاً شهريًا، وبسعر 5 قروش للرغيف".

من ناحية أخرى، نفت الحكومة، استبعاد بعض فئات أصحاب المعاشات في مشروع قانون إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد.

وقالت وزارة التضامن في بيان لها، إن الدولة مستمرة في الوفاء بالتزاماتها تجاه جميع أصحاب المعاشات، مشيرة إلى أن الهدف من القانون هو إصلاح نظام التأمين الاجتماعي دون المساس بحقوق أصحاب المعاشات.

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قفزة جنونية في أسعار الذهب في مصر بعد تسجيلها أعلى مستوى عالميا

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ارتفعت أسعار الذهب، بشكل مفاجيء في السوق المصري، الخميس 11 يوليو، بقيمة 10 جنيهات.

ويأتي ارتفاع الذهب عقب صعود الأسعار العالمية، لتسجل أوقية الذهب 1422.43 دولار.

وبحسب رويترز، بلغت أسعار الذهب أعلى مستوى في أكثر من أسبوع اليوم الخميس، في الوقت الذي انخفض فيه الدولار بعد تصريحات لجيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) تميل إلى التيسير النقدي مما عزز مبررات خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وبحلول الساعة 0548 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1422.43 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن بلغ في وقت سابق أعلى مستوياته منذ الثالث من يوليو تموز عند 1426 دولارا.

وقفز الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.8 بالمئة إلى 1424 دولارا.

وكان عيار 21 قد سجل الأسبوع الماضي 662 جنيها للجرام، وهو أعلى مستوى للذهب في مصر منذ مطلع عام 2019.

وجاء متوسط أسعار الذهب في الأسواق المصرية الخميس كالتالي:

عيار 18 بـ 561 جنيها للجرام

عيار 21 بـ 655 جنيها للجرام

عيار 24 بـ 749 جنيها للجرام

سعر الجنيه الذهب 5240 جنيه

ملحوظة: الأسعار بدون إضافة المصنعية، وقد تختلف من محل لأخر.

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بعد أيام من الخروج المهين.. ’’صلاح‘‘ يثير غضب الجماهير على السوشيال ميديا

كتب: ضياء السقا

بعد أيام من الخروج المهين للمنتخب المصري من بطولة أمم إفريقيا، من دور الـ16، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا لمحمد صلاح، لاعب ليفربول، أثناء قضائه فترة إجازة في دبي.

وتداول رواد السوشيال ميديا صور تذكارية لصلاح مع معجبيه، وهو مبتمسا، وكأن شيء لم يحدث، بحسب تعبيرهم.

وهاجمت بعض الجماهير، صلاح بحجة أنه عاد لأجازته سريعاً وسافر خارج مصر، لكي ينسى ويبعد عن الضغوط الناتجة بعد الخروج من المنافسات الإفريقية.

وفي سياق متصل، نشر صلاح أول سيلفي له من دبي، عبر حسابه بتوتير، وكتب: "استعدادًا للموسم المقبل".

وكان صلاح قد اعتذر عن خروج مصر من بطولة إفريقيا، وكتب في تغريدة سابقة على “تويتر”: "حزين جدًا لخروجنا المبكر من كأس الأمم الإفريقية.. كان نفسنا نكمل المشوار سوا للآخر ونجيب البطولة لجماهيرنا الوفية، اللي لازم أشكرها شكر كبير على الدعم المعتاد منهم وإن شاء الله نتعلم من الأخطاء اللي وقعنا فيها.والتوفيق للمنتخب فيما هو قادم".

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