محكمة ألمانية أمرت باستعادة أسرة متشدد يشتبه في انتمائه لداعش في سوريا

كشف متحدث باسم محكمة في العاصمة الألمانية ​برلين​، لوكالة "رويترز"، أنّ "المحكمة قضت بإلزام ​وزارة الخارجية الألمانية​ باستعادة زوجة ألمانيّة وأطفالها الثلاثة من ​سوريا​، وهم أسرة شخص يُشتبه بانتمائه إلى تنظيم "داعش". ولفت إلى أنّ "الأسرة رفعت قضيّة ضدّ وزارة الخارجية بعد أن رفضت طلبًا من الأم بالعودة إلى ​ألمانيا​ هي وأطفالها، من منطقة يسيطر عليها ​الأكراد​ في شمال سوريا. وأرادت ألمانيا استعادة الأطفال دون والدتهم"، مركّزًا على أنّ "وزارة الخارجية عليها أن تتحقّق أوّلًا من هويّة الأم وأطفالها، قبل استكمال إجراءات إعادتهم للبلد".

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