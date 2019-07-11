أعلن رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني مجتبى ذو النور، أنّ "في حالة عدم تنفيذ أوروبا لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي خلال فترة الستين يومًا الّتي وصلنا إليها، فإنّ إيران ستتّخذ الخطوة الثالثة بقوّة"، لافتًا إلى أنّ "تركيب أجهزة طرد مركزي جديدة قد تكون خطوات ممكنة".
وكانت قد هدّدت إيران يوم الإثنين بإعادة تشغيل أجهزة الطرد المركزي المعطّلة ورفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء 20 بالمئة، وهي خطوات تتجاوز كثيرًا الخطوات الّتي اتّخذتها في الأسبوع الماضي، بزيادة مخزون اليورانيوم المخصب إلى أكثر من الحدّ المنصوص عليه في الاتفاق.
كانت هذه تفاصيل خبر برلماني إيراني: طهران ستقلص التزاماتها النووية بقوة إذا لم تف أوروبا بتعهداتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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