موغيريني وهان: مجزرة "سربرنيتسا" إحدى أكثر الفترات ظلاما بتاريخ أوروبا

لفتت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ​فيديريكا موغريني​، ومفوض ​الاتحاد الأوروبي​ لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع ​يوهانس هان​، إلى أنّ "من واجبنا جميعا تذكّر مجزرة سربرنيتسا الّتي تعدّ إحدى أكثر الفترات ظلامًا في تاريخ ​أوروبا​ الحديث". وأكّدا في بيان مشترك، بمناسبة الذكرى السنوية الـ24 لـ"مذبحة" سربرنيتسا شرقي ​البوسنة والهرسك​، "أهميّة تأسيس مستقبل يتّسم بالسلام والاستقرار في البوسنة والهرسك والمنطقة". وتعدّ "مجزرة سربرنيتسا" أكبر مأساة إنسانيّة وقعت في أوروبا عقب الحرب العالمية الثانية (1939-1945)، نظرًا لكمّ ​العنف​ والدمار الّذي تخلّلها.

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