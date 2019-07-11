الأمن العام: تأمين العودة الطوعية لـ 820 نازحا سوريا الى بلادهم من مختلف المناطق

أعلنت ​المديرية العامة للأمن العام​ أنه "بالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون ​اللاجئين​ UNHCR وبحضور مندوبيها بتأمين العودة الطوعية لـ 820 نازحاً سورياً من مناطق مختلفة في ​لبنان​ إلى ​الأراضي السورية​ عبر مراكز ​المصنع​، ​القاع​ و​العبودية​ الحدودية، ومن ​عرسال​ عبر معبر الزمراني على الحدود السورية".

وأشارت المديرية الى أنه "قد واكبت دوريات من المديرية العامة للأمن العام ​النازحين​ الذين انطلقوا بواسطة حافلات أمنتها السلطات السورية لهذه الغاية وبواسطة آلياتهم الخاصة من نقاط التجمع المحددة في بيروت، المصنع، طرابلس، العبودية، النبطية، صيدا، برج حمود، القاع وعرسال حتى الحدود اللبنانية – السورية".