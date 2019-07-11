إسقاط الجنسية عن 22 مصريًا بسبب حصولهم على جنسيات أخرى

أصدرت ​وزارة الداخلية المصرية​ قرارًا بالسماح لـ22 شخصا بالتجنس بجنسية أجنبية ومن بينهم حاصلون على الجنسيات الألمانية والنمساوية والبحرينية والأوكرانية، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

ولدى مصر قانون صارم فيما يتعلق بالجنسية، بعد تعديل بعض أحكام ​قانون الجنسية​ عام 2017، وإضافة حالتين جديدتين لإجراءات سحبها وإسقاطها.