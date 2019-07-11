ظريف: في هذا العصر يزداد تطبيع التعصب المناهض للإسلام

أكّد وزير الخارجية الإيراني ​محمد جواد ظريف​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن "في مثل هذا اليوم قبل 27 عامًا، تم ذبح أكثر من 8000 مسلم بوسني على الأراضي الأوروبية، وهي أكثر الأعمال وحشية في القارة منذ الحرب العالمية الثانية"، مشيرًا إلى أن "في هذا العصر الذي يزداد تطبيع التعصب المناهض للإسلام، يجب ألا تنسى هذه الأهوال، لا من قبل المسلمين ولا من قبل الأوروبيين".

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