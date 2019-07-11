المسماري: المعركة ضد الإرهاب مستمرة والسراج أصبح الوجه السياسي للميليشيات المسلحة

أعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، ​أحمد المسماري​، أنّه "تمّ دفع "أموال" لخونة في بنغازي بعد العمليات العاصمة في ​طرابلس​"، لافتًا إلى أنّ "​هجوم بنغازي​ يحمل بصمات التنظيمات ​الإرهاب​ية، ولا نفّرق بين ​التنظيمات المتطرفة​ في طرابلس وتنظيمي "​القاعدة​" و"داعش".

وأكّد في مؤتمر صحافي، أنّ "الحرب الّتي نخوضها في طرابلس مشروعة"، مشدّدًا على أنّ "هجوم بنغازي يخالف جميع الأعراف الإنسانيّة والأخلاقيّة، كونه استهدف مشاركين بتشييع جنازة، وحصيلته 4 قتلى". وركّز على أنّ "المعركة ضدّ الإرهاب مستمرّة حتّى القضاء على الإرهابيين في ​ليبيا​".

ورأى المسماري أنّ "رئيس حكومة الوفاق الليبية فائزالسراج أصبح الوجه السياسي للميليشيات المسلّحة، وعلى الليبيين أن يدعموا القوات المسلّحة بكلّ الأشكال".