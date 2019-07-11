الحريري عرض مع علاوي لمجمل المستجدات وللعلاقات الثنائية بين لبنان والعراق

التقى رئيس مجلس الوزراء ​سعد الحريري​، في ​السراي الحكومي​، نائب رئيس الجمهورية رئيس ​الحكومة العراقية​ السابق ​إياد علاوي​ والوفد المرافق، في حضور الوزير السابق ​غطاس خوري​. وتمّ خلال اللقاء عرض مجمل المستجدات والأوضاع في ​لبنان​ والمنطقة، والعلاقات الثنائية بين البلدين.

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