أكدت مصادر الحزب "الديمقراطي اللبناني" لقناة "LBC" أن "تصريحات رئيس الحزب ​طلال أرسلان​ على ​مواقع التواصل الإجتماعي​ هي لمنع التمييع في قضية قبرشمون ولا تقدم في القضية إلا بإحالتها إلى ​المجلس العدلي​".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر الديمقراطي لـ LBC: لا تقدم قضية قبرشمون إلا بإحالتها إلى المجلس العدلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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