جريصاتي دعا التجار الى عدم التلاعب بأسعار مخزون البحص الموجود لديهم

لفت وزير البيئة فادي جريصاتي، في تصريح بعد إنتهاء إجتماع اللجنة الوزارية المكلفة دراسة المخطط التوجيهي للمقالع والكسارات، الى أن "الإجتماع جيد والأمور تسير على السكة الصحيحة"، مشيرا الى أنه "يتم عرض أفكار لتحسين مسودة المخطط التي قدمت والأسبوع المقبل سيقدم المخطط النهائي".
وأوضح جريصاتي أن "الموضوع المهم هو إرتفاع أسعار البحص، كما أن بعض التجار يستفيدون من المرحلة الإنتقالية، أما في المرحلة الثانية التي دخلنا بها فسيكون هناك تسهيلات لنقل المخزون وهي تكفي لأكثر من 6 أشهر"، داعيا التجار "الذين لديهم مخزونا كبيرا أو رخص أن يتفادوا التلاعب بالأسعار لأن هذا سيعرضهم لملاحقة".
وكشف أن رئيس الحكومة سعد الحريري "تعهد بأن يريح السوق بموضوع نقل المخزون"، مؤكدا أن "هناك بضاعة كثيرة في البلد، واطمئن المقاولين أن البضاعة موجودة بكثافة".
وأشار جريصاتي الى أن "المطلوب عدم إستغلال الفترة الإنتقالية، التي ستكون قصيرة جدا، والحريري تعهد أنه بأقرب جلسات المخطط النهائي سيعرض والإستراتيجية ستعرض وسيصوت عليها، من الان الى 48 ساعة سترون نتائج بموضوع نقل المخزون".
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