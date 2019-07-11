مصادر ديوان المحاسبة لـ LBC: نحتاج الى 4 اشهر للتدقيق عن حسابات كل سنة

أكدت مصادر ​ديوان المحاسبة​ لقناة "LBC" أن "​الديوان​ يحتاج الى 4 اشهر للتدقيق عن حسابات كل سنة"، مشيرةً الى أنه "سيتم انجاز حسابات العام 2017، وسيتابع التدقيق نزولا بالسنوات الماضية".

ولفتت مصادر الديوان الى أنه "قد انجز الديوان تقريره عن عام 2017".