أكدت مصادر ديوان المحاسبة لقناة "LBC" أن "الديوان يحتاج الى 4 اشهر للتدقيق عن حسابات كل سنة"، مشيرةً الى أنه "سيتم انجاز حسابات العام 2017، وسيتابع التدقيق نزولا بالسنوات الماضية".
ولفتت مصادر الديوان الى أنه "قد انجز الديوان تقريره عن عام 2017".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر ديوان المحاسبة لـ LBC: نحتاج الى 4 اشهر للتدقيق عن حسابات كل سنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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