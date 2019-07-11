أكدت مصادر "​تيار المردة​" لقناة "LBC" أن "​العقوبات الأميركية​ تتدرج صعودا ولا تؤثر على "​حزب الله​"، مشيرةً الى ان "العقوبات الاميركية الأخيرة قد تكون رسالة لوقف التعاون مع الحزب، و لكن لا أحد يمكنه ان يمارس القطيعة من هذه الشريحة من اللبنانيين".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر المردة لـ LBC: العقوبات الاميركية الأخيرة قد تكون رسالة لوقف التعاون مع حزب الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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