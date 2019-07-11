اللواء عثمان بحث مع وفد من شركة LVMH في رفع مستوى التعاون لمكافحة التقليد 

بحث المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد، خلال استقباله في مكتبه بثكنة المقر العام وفداً من شركة (LVMH)، في رفع مستوى التعاون والتنسيق في مجال مكافحة التقليد عن طريق إجراء دورات لعناصر مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال بغية تطوير قدراتهم على كشف البضائع المقلدة.
وشكر الوفد اللواء عثمان على الجهود التي تقوم بها المديرية العامة لجهة مكافحة التقليد.
وقد ضم الوفد كل من رئيس مكافحة تقليد الماركات في العالم السيد LAURENT MARCADIER، رئيس مكافحة تقليد البضائع في الشرق الأوسط السيد GEORGES GEOFFROY، ووكيل بعض شركات (LVMH) في مكافحة التقليد في لبنان السيد شارل كرم.
وحضر اللقاء رئيس قسم المباحث الجنائية الخاصة في وحدة الشرطة القضائية العميد الإداري بلال الحجارورئيس مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الاموال العقيد بشار الخطيب.
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