صحناوي: لسنا ضد المحارق لكننل لسنا مع الشعبوية

لفت عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​نقولا صحناوي​، في تصريح تلفزيوني، إلى أن "لدينا مشاريع مهمة في دائرة ​بيروت​ الأولى، فحديقة ​فؤاد بطرس​ مشروع حاربنا كثيرًا من أجله"، مشيرًا إلى أن "نسبة الحدائق في الدائرة الأولى 3 في المئة ويجب أن تكون 15 في المئة بحسب المعايير العالمية".

وعن ملف ​المحارق​، اعتبر صحناوي أن "الموضوع تم مقاربته بشعبوية"، مشددًا على أن "هذه المقاربة لا تشبه مقاربتنا البيئية والعلمية".

وأكّد صحناوي "أننا ضد المحارق اذا لم تراع المعايير الصحية العالمية وإن لم تخضع لمراقبة من قبل ​الجامعة اللبنانية​ و​الجمعيات البيئية​، كما أننا نريد أن يكون مشغل المحارق والمشرف على المعمل دوليًا"، موضحًا أن "المحارق يجب أن تشكل آخر مرحلة في ​معالجة النفايات​، فينبغي تطبيق الفرز من المصدر أولًا. لسنا ضد المحارق لكننا لسنا مع الشعبوية".