الأرصاد الجوية: طقس يوم غد غائم جزئيا وارتفاع في درجات الحرارة شمالا

أعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في المديرية العامة للطيران المدني أن طقسا صيفيا حارا ورطبا يسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط خلال الأيام القادمة، متوقعة أن يكون طقس يوم غد غائم جزئيًا الى قليل الغيوم مع بقاء تكون ​الضباب​ على المرتفعات بسبب الرطوبة المرتفعة ورياح ناشطة تشتد في المناطق الشمالية لتصل الى 70 كلم/س وارتفاع في ​درجات الحرارة​ في المناطق الشمالية.

كما توقعن أن يكون طقس يوم السبت، غائم جزئيًا الى قليل الغيوم مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات و الرطوبة المرتفعة ورياح ناشطة و انخفاض في درجات الحرارة.

أما طقس يوم الأحد، فغائم اجمالا مع بقاء الرطوبة مرتفعة و التي تؤدي الى استمرار تكون الضباب على المرتفعات مع ارتفاع في درجات الحرارة في المناطق الجبلية و الداخلية ورياح ناشطة.