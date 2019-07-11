مصادر أمل لـ LBC: كل الأمور متوقعة من ترامب بخصوص فرض العقوبات على حلفاء حزب الله

أكدت مصادر "​حركة أمل​ " لقناة "LBC" أن "كل الأمور متوقعة مع الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ بما يخص فرض العقوبات على حلفاء "​حزب الله​" الذي أصبحت كل هذا الأمور بعهدته".

وأشارت المصادر الى أن "​البيت الأبيض​ بإمكانه اعداد ملف بخصوص أي شخصية أمنية"، لافتةً الى أنه "لا يمكن اخراج هذه العقوبات من سياق الضغط الأميركي".