أكدت مصادر "حركة أمل " لقناة "LBC" أن "كل الأمور متوقعة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بما يخص فرض العقوبات على حلفاء "حزب الله" الذي أصبحت كل هذا الأمور بعهدته".
وأشارت المصادر الى أن "البيت الأبيض بإمكانه اعداد ملف بخصوص أي شخصية أمنية"، لافتةً الى أنه "لا يمكن اخراج هذه العقوبات من سياق الضغط الأميركي".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر أمل لـ LBC: كل الأمور متوقعة من ترامب بخصوص فرض العقوبات على حلفاء حزب الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.