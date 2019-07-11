النشرة: نشوب حريق في مبنى بمنطقة برج أبي حيدر- بيروت نتيجة احتكاك كهربائي

أفاد مراسل "النشرة" بأنّ "حريقًا نشب في مبنى في منطقة ​برج أبي حيدر​ ب​بيروت​، نتيجة احتكاك كهربائي، وتعمل فرق ​الدفاع المدني​ على إطفائه.

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