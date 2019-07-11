أكّد الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن "حرب لبنان الثانية ألحقت أضرارًا جسيمة للدولة اللبنانية للمدى البعيد. ومغامرة حزب الله مُسّت عام 2006 وما زالت تُمسّ حتى اليوم بكافة نواحي الحياة - الأمن والبنى التحتية والتطور الاقتصادي والمدني. فِشْ مصاري".
ولفت أدرعي إلى أن "منظمة حزب الله الإرهابية تدّعي أنّ الحرب كانت قصّة نجاح. إذن لماذا يختبئ الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله نصرالله في السرداب طوال 13 عامًا؟ هل هذا هو نجاح المقاومة؟"
كانت هذه تفاصيل خبر أدرعي: مغامرة حزب الله مست عام 2006 وما زالت تمسّ حتى اليوم كافة نواحي الحياة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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