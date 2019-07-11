أدرعي: مغامرة حزب الله مست عام 2006 وما زالت تمسّ حتى اليوم كافة نواحي الحياة

أكّد الناطق باسم ​الجيش الإسرائيلي​ ​أفيخاي أدرعي​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن "حرب لبنان الثانية ألحقت أضرارًا جسيمة للدولة اللبنانية للمدى البعيد. ومغامرة ​حزب الله​ مُسّت عام 2006 وما زالت تُمسّ حتى اليوم بكافة نواحي ​الحياة​ - ​الأمن​ و​البنى التحتية​ والتطور الاقتصادي والمدني. فِشْ مصاري".

ولفت أدرعي إلى أن "منظمة حزب الله الإرهابية تدّعي أنّ الحرب كانت قصّة نجاح. إذن لماذا يختبئ الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله نصرالله في السرداب طوال 13 عامًا؟ هل هذا هو نجاح المقاومة؟"