الحريري يلتقي ابراهيم في السراي الحكومي

يلتقي رئيس مجلس الوزراء ​سعد الحريري​، في هذه الأثناء في ​السراي الحكومي​، المدير العامم للأمن العام اللواء ​عباس ابراهيم​. وكان ابراهيم قد التقى كلًّا من رئيس الجمهورية ميشال عون، رئيس مجلس النواب نبيه بري، رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية جبران باسيل ورئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني" النائب طلال أرسلان، وتواصل هاتفيًّا مع رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط.

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