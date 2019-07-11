دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters الحرس الثوري: بريطانيا وأمريكا ستندمان على احتجاز ناقلة إيرانية جنيف (رويترز) - نسبت وكالة تسنيم للأنباء يوم الخميس إلى نائب قائد الحرس الثوري الإيراني قوله إن بريطانيا والولايات المتحدة ستندمان على احتجاز ناقلة نفط إيرانية. كانت قوات مشاة البحرية الملكية البريطانية قد اعتلت الأسبوع الماضي الناقلة الإيرانية (جريس 1) قبالة جبل طارق واحتجزتها للاشتباه في أنها تنقل نفطا لسوريا انتهاكا لعقوبات الاتحاد الأوروبي. ونقلت تسنيم عن العميد علي فدوي نائب قائد الحرس الثوري "يتخذون الآن إجراء لا يحتاج قدرات بل قدرا من الغباء". وأضاف "ما كانت الحكومة الأمريكية... وأيضا إنجلترا... لتتخذا هذا الإجراء لو أنهما أجرتا أقل الحسابات". وتابع قائلا "لقد استأجرنا هذه السفينة وقمنا بتحميلها بالشحنة. تصرفهما كان أحمق جدا وستندمان على ذلك قطعا. سنعلن عن ردنا". شاهد الفيديو: الحرس الثوري الإيراني ينفي اعتراض ناقلة نفط بريطانية - AFP انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي إيطاليا تغلق مركزا لاستقبال اللاجئين في صقلية أغلقت السلطات الإيطالية الثلاثاء مركز كارا دي مينيو لاستقبال اللاجئين في صقلية الذي كان يوما أكبر مركز يضم مهاجرين في أوروبا، وذلك بحضور أكبر معارضيه وزير الداخلية اليميني المتطرّف ماتيو سالفيني. AFP

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