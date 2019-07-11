شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط راكب بالمطار حاول تهريب 1500 حقنة من الأمصال البيطرية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبني الركاب رقم 3 بمطار القاهرة برئاسة عصام محمدين مدير الإدارة، من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البيطرية بالمخالفة لأحكام قانون الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 ،وبغرض التهرب من سداد الضرائب والرسوم الجمركية. أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على طائرة رحلة الخطوط الإثيوبية القادمة من أديس أبابا ،اشتبه أشرف عبدالحميد مأمور اللجنة فى راكب مصري قادم من الإمارات ترانزيت أديس أبابا، وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعةX-RAY بمعرفة محمد موافى مأمور الفحص فتم تأكيد الإشتباه، وبتفتيش حقائبه تبين وجود 1500حقنة من الأمصال البيطرية مخبأة بين طيات الملابس بحقائبة . Advertisements قرر جمال عبدالفتاح مدير عام مبنى جمارك الركاب رقم 3 بمطار القاهرة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضر تهرب جمركى.







Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط راكب بالمطار حاول تهريب 1500 حقنة من الأمصال البيطرية.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.