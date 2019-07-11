شكرا لقرائتكم خبر عن على عبد العال: ليس لدينا إحباط أو يأس وسنناقش الأمور المُلحة للمصلحة العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن المجلس لا يُصاب بالإحباط أو اليأس، موضحا أن البرلمان سيُناقش كافة مشروعات القوانين والأمور الهامة والمُلحة رغم ضيق الوقت من أجل المصلحة العامة.

من ناحيته قال النائب مصطفى بكرى، إن المجلس أصدر قوانين كانت مُعطلة لسنوات، وأنه إن كان هناك إخفاق فى قانون محدد فهناك أسباب عديدة ورائها، وأنه لا يمكن أن يتم التسويق لهذا الأمر بأنه لا يوجد تنسيق بين الحكومة والبرلمان، مؤكدا أن هناك تنسيق وقواسم مشتركة.

وأوضح بكرى أن مصر تمر بفترة انتقالية وحروب من الداخل والخارج، موجها حديثه لرئيس البرلمان: "أعلم أنك بتسهر لأوقات متأخرة داخل المجلس، والوزير عمر مروان بييجى من 8 الصبح، والكل يبذل المستحيل، ولا يمكن أن نصدر لأنفسنا الإحباط أو نسلخ الذات لأننا قدمنا الكثير، وسيكتب التاريخ لهذا المجلس أنه تصدى لقوانين لم يجرؤ مجلس آخر على التصدى لها".

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وأكد الدكتور على عبد العال أن البرلمان سيتحمل المسئولية وسيناقش مشروعات القوانين الهامة والمُلحة حتى وإن أرسلتها الحكومة فى أوقات متأخرة فى دور الانعقاد، قائلا "هذا قدرنا، لابد أن نناقش قانون الجمعيات انطلاقا من المصلحة العامة".

وبدوره قال الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى، المعنية بمناقشة القانون، "ليس لدينا إحباط أو يأس، وقانون الجمعيات سنواصل العمل عليه لأن هناك محددات دولية ومطالب عالمية فى غاية الأهمية، يمكن الاختلاف فى الرأى ولا خلاف على الصالح العام".

واتفق معه الدكتور على عبد العال، قائلا "إنطلاقا من الصالح العام سنناقش مشروع القانون وسننهى كل ما هو ضرورى ومُلح".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المُنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال، والتى وجه خلالها اللوم للحكومة لإرسالها العديد من مشروعات القوانين الهامة والضرورية فى أوقات متأخرة فى نهاية دور الانعقاد.