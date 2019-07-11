شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط راكب بمطار القاهرة حاول تهريب 50 باروكة شعر طبيعي مستعار.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية، بمبني الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، اليوم، الخميسن من ضبط كمية من الشعر المستعار، بغرض التهرب من سداد الضرائب والرسوم الجمركية.

صرحت مصادر جمركية بمطار القاهرة، أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على طائرة رحلة خطوط مصر للطيران، القادمة من عمان اشتبه شريف سعيد، مأموراللجنة فى راكب أردنى قادم من الأردن ، وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعةX-RAY ، فتم تأييد الأشتباه، وبتفتيش حقائبه تبين وجود 50 باروكة من الشعر الطبيعى المستعار مخبأة داخل 2 بطانية بأمتعته الشخصية .

Advertisements

قرر جمال عبدالفتاح، مديرعام مبنى جمارك الركاب رقم 3، بمطار القاهرة، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحريز المضبوطات، وتحرير محضر تهرب جمركى.