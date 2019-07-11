شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان: مناقشة تعديلات قانون الجمعيات الأهلية من أجل المصلحة العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن المجلس مضطر لمناقشة مشروع تعديل قانون الجمعيات الأهلية، وذلك من أجل المصلحة العامة لمصر.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، بعدما وجه رئيس المجلس والنواب وائتلاف دعم مصر انتقادات للحكومة لتأخرها فى إرسال مشروعات القوانين وانتظارها حتى قبل أيام قليلة من انتهاء دور الانعقاد الحالى، ومنها قانون الجمعيات الأهلية وقانون التأمينات الاجتماعية وغيرها.

وقال "عبد العال": "من أجل المصلحة العامة نعمل، ومن أجل المصلحة العامة أيضا مجبرين لمناقشة قانون الجمعيات، وأيا كان رأيكم نحن موضوعين فى موقف لابد نتحمل المسئولية فيه".

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