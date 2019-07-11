الجيش الليبي: الحالة الصحية لقائد القوات الخاصة جيدة

محمد اسماعيل - القاهرة - بنغازي - (أ ش أ)

أكد المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي العقيد أحمد المسماري، اليوم الخميس، أن الحالة الصحية لقائد القوات الخاصة ونيس بوخمادة جيدة في الحادث الإرهابي ببنغازي، مشيرًا إلى أن تركيا وقطر يقدمان الدعم الكامل للميليشيات الإرهابية في ليبيا.

وأضاف المسماري - في تصريح خاص لقناة "اكسترا نيوز" الإخبارية - أن قطر تدير حاليًا جانب من العمليات الإرهابية ضد الجيش الليبي في منطقة جربة.

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وأشار إلى أن العمل الإرهابي يحمل بصمات الجماعات المتطرفة "تنظيم داعش والقاعدة" المتحالفين ضد القوات المسلحة، وأن هذا العمل الإرهابي يأتي في إطار الحرب التي تشنها تلك الجماعات ضد الإنسانية وعلى المواطن في ليبيا.

ولفت المسماري إلى أن التفجير وقع على بعد 15 مترًا، ثم وقع بعد ذلك تفجيران آخران، مؤكدًا استمرارهم في المعارك ضد الإرهاب والقضاء عليه.

كانت مصادر عسكرية أفادت بانفجار سيارة ملغومة في جنازة قائد عسكري كبير سابق في مدينة بنغازي بشرق ليبيا ما أسفر عن مقتل 4 وإصابة 26 ، مضيفة أن الجنازة كانت في جبانة الهواري ببنغازي لخليفة المسماري، القائد السابق للقوات الخاصة، الذي توفي قبل يومين بسبب مرض مزمن.