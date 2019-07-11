"التطوير والابتكار".. ننشر توصيات مؤتمر "التعليم العالي في أفريقيا" بجامعة الأزهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أوصى المؤتمر الدولي الـ20 لقادة التعليم العالي في القارة الأفريقية والذي استضافته جامعة الأزهر على مدار 4 أيام إلى أهمية إيجاد حل المشاكل التي تواجه التعليم العالي لتحقيق الأزدهار لأفريقيا.

وأوصى بيان للمؤتمر، بأهمية حث وزارة التعليم العالي لاتخاذ خطوات جريئة، تشمل تطوير المناهج الدراسية والدعوة إلى الابتكار، ودعم وتشجيع الكفاءات وتحقيق ضمان الجودة، وإعادة إحياء عملية إدارة الأبحاث، وتقييم إدارة المشروعات، وتشجع العلاقات البيبنية للتعاون والتنمية الأفريقية، وتفعيل البحث لإعطاء المهارات اللازمة لسد الفجوة بين التعليم الجامعي ووضع مبادرة، وتشجيع العلماء على إجراء البحث داخل القارة الأفريقية، وتشجيع احترام الإنسان وقيم السلام والتسامح ونبذ العنف والكراهية، وتحسين قواعد البيانات لتلائم احتياجات العمل.

وأكد المؤتمر في توصياته على وجوب وضع وسائل جديدة للتعليم في مؤسسات التعليم العالي، وتعزيز التعليم العالي في القارة واستخدام التنقل الدولي للأكاديميين بين القارة الأفريقية والاتحاد الأوروبي لتحقيق الازدهار للقارة الأفريقية، وأهمية تيسير حركة التنقل داخل القارة وخارجها.

وشدد على أهمية نشر الأبحاث الخاصة للأفارقة وتسهيل كافة العقبات للاستفادة من تطوير كافة الوسائل الرقمية للتعلم، مع ضرورة قيام كل جامعة بإنشاء شبكة خاصة بها تربطها بالعالم، مع السعي إلى تمكين المرأة في العلوم وتعديل المقررات.