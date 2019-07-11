الآثار: تحالف الشركات الدولية ينتهي من إعداد مستندات إدارة المتحف الكبير

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

انتهى تحالف الشركات الدولية Hill-Ehaf-PWC-Lord من إعداد مستندات الطرح الخاصة بإدارة وتشغيل خدمات المتحف المصري الكبير والجاري الانتهاء من إنشائه ليكون أكبر متحف ومقصد سياحي وثقافي وترفيهي متكامل لجذب شعوب العالم.

وأشارت وزارة الآثار - في بيان اليوم الخميس - إلى أن إعداد هذه المستندات استغرق عدة شهور نظراً للطبيعة الخاصة والفريدة لهذا المشروع الثقافي القومي الكبير، و قد تم مراجعة سلامة الإجراء تحت إشراف اللجنة الخماسية المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف والمنطقة المحيطة وبعضوية ممثلين من وزارات الآثار والمالية والاستثمار والتعاون الدولي ومجلس الدولة.

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وأضافت أنه قام بمراجعة هذه المستندات فريق عمل متخصص من المكتب الهندسي والمكتب القانوني الداعمين لهيئة المتحف المصري الكبير، وذلك بالإضافة إلى مجموعة من الخبراء في مجالات الاستثمار والاقتصاد وإدارة الأعمال والعقود الدولية وخبراء من قبل هيئة التعاون الدولي اليابانية (JICA).

من جانبه.. قال اللواء عاطف مفتاح إن هذه المستندات سيتم تسليمها اليوم الخميس إلى التحالفات والشركات الدولية السابق تأهيلها والتى تضم أربعة تحالفات هي تحالف شركات مصري-إنجليزي، تحالف شركات مصري-إيطالي، تحالف شركات مصري-أمريكي، تحالف شركات مصري-فرنسي، وشركة من الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف أنه سيتم دعوة الشركات والتحالفات المؤهلة إلى لقاء جماعي بالمتحف المصري الكبير في أوائل شهر أغسطس القادم في حضور قيادات وزارة الآثار والهيئة الهندسية للقوات المسلحة وممثلين عن التحالف الدولي والمكاتب المتخصصة والخبراء ممن قاموا بإعداد ومراجعة مستندات الطرح وذلك للرد على الاستفسارات والإيضاحات المتعلقة بهذه المستندات، وذلك تمهيداً لاختيار أفضل تحالف دولي/ شركة لتولي مهام إدارة وتشغيل خدمات المتحف المصري الكبير والمخطط له أن يفتتح خلال الربع الأخير من عام 2020.