بالصور.. محافظ أسوان يوجه بسحب رخص السيارات المخالفة للتعريفة الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران :

أكد اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان, اليوم الخميس، على ضرورة تشديد الرقابة المرورية على السائقين للالتزام بتطبيق التعريفة الجديدة للأجرة والتى تم إقرارها عقب تحريك أسعار المحروقات الجمعة الماضي، مكلفاً المسئولين باتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين بحيث يتم سحب رخصة السيارة ثم وقفها لفترات محددة فى حالة عدم الالتزام بالتعريفة الجديدة أو عدم وضع الاستيكر الخاص بها على زجاج السيارة الأمامى وتحرير محاضر فورية بذلك.

ووجه مسئولى إدارة المرور والمواقف بضرورة التنسيق المستمر مع رؤساء المراكز والمدن لتحقيق الرقابة المرورية الشاملة على المواقف وعدم السماح بأى زيادة فى تعريفة الأجرة، لاسيما خطوط السير الخاصة بالقرى والمناطق النائية البعيدة والتى ورد من بعض المقيمين فيها شكاوى بهذا الشأن.

وناشد محافظ أسوان المواطنين بضرورة الإيجابية فى الإبلاغ عن أى سائق يخالف الالتزام بالتعريفة الجديدة على الأرقام المعلنة فى الاستيكر الخاص بالتعريفة لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهه، خاصة أن هذه التعريفة تم فيها مراعاة مصلحة المواطن والسائق على السواء وهو ما يتطلب من الجميع ضرورة التكاتف والتعاون وتحمل الظروف التى تمر بها البلاد حالياً لعبور هذه المرحلة.