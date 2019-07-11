المركزي يقرر تثبيت أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، خلال اجتماعها اليوم الخميس، عند 15.75%، و16.75% على التوالي، وذلك للمرة الثالثة على التوالي.
وجاء قرار اللجنة موافقا لتوقعات أغلب المحللين بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، مع رفع أسعار الوقود والكهرباء، وذلك رغم تغير توقعات البعض إلى الخفض بعد الكشف أمس عن هبوط حاد في معدلات التضخم خلال يونيو الماضي.
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