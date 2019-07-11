جرحى في انفجار سيارة مفخخة بالقامشلي السورية

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، الخميس، بوقوع انفجار بجانب كنيسة السيدة العذراء وسط القامشلي، شمال شرقي البلاد.

وألحق التفجير أضرارا بالواجهة الأمامية للكنيسة والأبنية التي تقع قبالتها وسيارات كانت متوقفة في المكان.

وأفاد التلفزيون السوري بأن التفجير تسبب بإصابة 11

شخصا، وفق ما نقلت "فرانس برس".

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وبحسب مراسل وكالة الأنباء السورية "سانا"، فإن الانفجار نجم عن سيارة مفخخة.

وشهدت المدينة ذات الغالبية الكردية اعتداءات دموية خلال سنوات الأزمة السورية، تسبّب

أكبرها في يوليو 2016 بمقتل 48 شخصا على الأقل وإصابة العشرات بجروح، جراء تفجير شاحنة مفخخة في المدينة، تبناه تنظيم "داعش".

كذلك أصيب سبعة مدنيين على الأقل بينهم طفل بجروح في 17 يونيو بعدما أقدم انتحاري على تفجير نفسه داخل سيارة مفخخة قرب مقر لقوات الأمن الكردية في المدينة.