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مسؤول رئاسي كوري جنوبي يزور واشنطن لمناقشة القيود التجارية اليابانية

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ذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، أن مسؤولا رفيع المستوى من الرئاسة الكورية الجنوبية زار واشنطن، للاجتماع مع مسؤولين أمريكيين لمناقشة الأزمة التجارية القائمة بين سول وطوكيو.

 

وأفادت الوكالة بأن نائب رئيس مكتب الأمن الوطني الرئاسي كيم هيون-جونج، قام بزيارة غير معلنة إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، وسط تصاعد التوترات بين كوريا الجنوبية واليابان،

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في أعقاب فرض الأخيرة قيودًا على صادراتها إلى سول.


وقال كيم - في تصريحاته، التي أوردتها الوكالة الكورية الجنوبية - إن لديه العديد من القضايا لمناقشتها مع المسؤولين الأمريكيين في البيت الأبيض والكونجرس.


وردًا على سؤال حول ما إذا كان يعتزم النظر في الوساطة الأمريكية لحل الخلاف التجاري بين كوريا

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الجنوبية واليابان، أكد جونج "أنه ستتم مناقشة هذه المسألة أيضًا، بالطبع"، مضيفا أنه سيبحث مع نظرائه في البيت الأبيض مسألة استئناف المفاوضات النووية بين واشنطن وبيونج يانج خلال الأيام المقبلة.


يُشار إلى أن اليابان شددت القيود المفروضة على صادراتها إلى سول، كإجراء انتقامي ضد حكم قضائي أصدرته محكمة في كوريا الجنوبية يقضي بتقديم الشركات اليابانية تعويضات لضحايا العمل القسري أثناء فترة الاحتلال الياباني لشبه الجزيرة الكورية.

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