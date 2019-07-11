بوتين: التدخل الخارجي في فنزويلا غير مقبول

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن أي تدخل خارجي في فنزويلا غير مقبول، معربا عن أمله في إيجاد حلول بناءة في المفاوضات بين حكومتها ومعارضتها.
وقال بوتين - خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس البوليفي إيفو موراليس، اليوم الخميس، في موسكو - "أولينا اهتماما معينا للوضع في فنزويلا، ونأمل فيأن تنجح المفاوضات المنطلقة بدعم النرويج بين الحكومة الفنزويلية والمعارضة، في إيجاد حلول مقبولة بالنسبة إلى كل الفنزويليين، ما سيمكن من تطبيع الأوضاع في البلاد".
وفي بيان مشترك للرئيسين، أكد بوتين وموراليس تمسك بلديهما بـ "التسوية السلمية للأزمة السياسية" في
وتمر فنزويلا منذ العام الماضي بأزمة سياسية حادة أدت إلى مواجهة بين الرئيس نيكولاس مادورو، والجمعية الوطنية (البرلمان) ذات الأغلبية المعارضة، مصحوبة باحتجاجات واسعة ضد الحكومة، على خلفية استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
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