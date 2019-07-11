رئيس أوكرانيا يجري محادثة هاتفية مع نظيره الروسي

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أجرى محادثة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية عن بيسكوف قوله "تمت مناقشة قضايا التسوية في جنوب شرق أوكرانيا والعمل المشترك بشأن عودة الأشخاص المحتجزين من كلا الجانبين"، مشيرا إلى أن

المحادثة جرت بمبادرة من الجانب الأوكراني.



وأضاف بيسكوف "تم الاتفاق على مواصلة هذا العمل على مستوى الخبراء"، مشيراً إلى أنه "نوقشت أيضا إمكانية استمرار الاتصالات في صيغة نورماندي".

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وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد يوم الثلاثاء الماضي، أن التقارب بين روسيا

وأوكرانيا أمر لا مفر منه، كما أن بناء علاقات حلفاء أمر حتمي.



يذكر أنه سبق وعرض الرئيس الأوكراني على نظيره الروسي عقد لقاء في مينسك، بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك لمناقشة قضيتي ملكية القرم والسيطرة على منطقة دونباس الأوكرانية.



وفي هذا الصدد، صرح بيسكوف، بأن مبادرة الرئيس الأوكراني ستجري دراستها في الكرملين.