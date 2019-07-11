مرشحة محتملة لانتخابات الرئاسة الأمريكية تتعهد بالضغط على إسرائيل لإنهاء الاحتلال

تعهدت المرشحة الديمقراطية المحتملة لانتخابات الرئاسة الأمريكية، إليزابيث وارن، بالضغط على حكومة إسرائيل لدفعها إلى إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية.
وقالت وارن، أثناء فعالية أقيمت في ولاية نيوهامبشير، ردا على سؤالمن ناشطتين يهوديتين يساريتين من منظمة "IfNotNow" عما إذا كانت ملتزمة بـ "دفع حكومة إسرائيل لإنهاء الاحتلال": "نعم، نعم، أنا معكم"، قبل
وأصدرت المنظمة في أعقاب هذا التصريح بيانا ثمنت فيه "التزام وارن الثابت" بإنهاء الاحتلال، مشيرة إلى أنها تحدثت عن إسرائيل سابقا كحليف للولايات المتحدة في ظروف صعبة، "لكن مواقفها تغيرت كي تتوافق أكثر مع قيمها التقدمية".
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