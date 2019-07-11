الكيان الصهيوني: "تصفية ناشط من حماس جاء عن طريق الخطأ"

قال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، اليوم، أن تصفية ناشط حماس جاء عن طريق الخطأ.

وأضاف الناطق في بيان وفقا لتحقيق أولي، وصل ناشط حماس إلى منطقة السياج بعد تحرك فلسطينيين اثنين كانا يتحركان بقرب السياج، وظنت انه إرهابي مسلح مما أدى إلى وفاته، وهذا كان سوء فهم".

أعلنت وزارة الصحة في غزة وكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحماس مقتل

أحد أفراد كتائب القسام برصاص الجيش الاسرائيلي في نقطة مراقبة قرب الحدود مع اسرائيل بشمال قطاع غزة. وأكد ناطق باسم الجيش الاسرائيلي أن القوات أطلقت النار على "مسلحين كانا يقتربان من السياج في شمال قطاع غزة".

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وقالت وزارة الصحة في بيان صحفي إن محمود احمد صبري الادهم (28

عاما) "استشهد متأثرا بجروح أصيب بها برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي صباح اليوم الخميس شرق بيت حانون شمال قطاع غزة".

من جهتها، اعلنت كتائب القسام في بيان مقتل الأدهم بعد استهداف اسرائيل لإحدى نقاط المراقبة التابعة لها، مؤكدة أن "هذه الجريمة لن تمر مرور الكرام وسيتحمل العدو عواقب هذا العمل الإجرامي".

وأوضحت كتائب القسام في بيانها أن "الاحتلال تعمد إطلاق النار على أحد مجاهدينا أثناء تأديته واجبه في قوة حماة الثغور ونحن نجري فحصاً وتقييماً لهذه الجريمة".