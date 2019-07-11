قال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، اليوم، أن تصفية ناشط حماس جاء عن طريق الخطأ.
وأضاف الناطق في بيان وفقا لتحقيق أولي، وصل ناشط حماس إلى منطقة السياج بعد تحرك فلسطينيين اثنين كانا يتحركان بقرب السياج، وظنت انه إرهابي مسلح مما أدى إلى وفاته، وهذا كان سوء فهم".
أعلنت وزارة الصحة في غزة وكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحماس مقتلأحد أفراد كتائب القسام برصاص الجيش الاسرائيلي في نقطة مراقبة قرب الحدود مع اسرائيل بشمال قطاع غزة. وأكد ناطق باسم الجيش الاسرائيلي أن القوات أطلقت النار على "مسلحين كانا يقتربان من السياج في شمال قطاع غزة".
وقالت وزارة الصحة في بيان صحفي إن محمود احمد صبري الادهم (28
من جهتها، اعلنت كتائب القسام في بيان مقتل الأدهم بعد استهداف اسرائيل لإحدى نقاط المراقبة التابعة لها، مؤكدة أن "هذه الجريمة لن تمر مرور الكرام وسيتحمل العدو عواقب هذا العمل الإجرامي".
وأوضحت كتائب القسام في بيانها أن "الاحتلال تعمد إطلاق النار على أحد مجاهدينا أثناء تأديته واجبه في قوة حماة الثغور ونحن نجري فحصاً وتقييماً لهذه الجريمة".
كانت هذه تفاصيل خبر الكيان الصهيوني: "تصفية ناشط من حماس جاء عن طريق الخطأ" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.