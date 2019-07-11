مقتل 17 شخصاً وإصابة 83 بحادث اصطدام قطارين في باكستان

لقي 17 شخصاً مصرعهم وأصيب 83 آخرون عندما اصطدم قطار الركاب "أكبر اكسبرس" مع قطار شحن في محطة "والهار" قرب منطقة صادق أباد في محافظة رحيم يار خان في باكستان.

وقال متحدث باسم الشرطة في المنطقة، إن فرقاً من الشرطة والجيش شاركوا في عمليات الإنقاذ، وان المصابين تم نقلهم إلى مستشفى الشيخ زايد والمستشفى العسكري في رحيم يار خان.

وأوضحت معلومات أولية، أن الاصطدام نجم عندما تغيّرت الإشارة من مسار قطار الركاب إلى الخط الذي يقف فيه قطار الشحن، ما أدى الى وقوع الحادث.

من جانبه وجه عمران خان رئيس الوزراء تعليماته إلى شيخ رشيد أحمد وزير السكك الحديدية لاتخاذ خطوات طارئة لتحسين البنية التحتية للسكة الحديد لضمان معايير السلامة.