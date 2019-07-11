ترامب ينظم "قمة" للتنديد بسلوك مواقع التواصل الاجتماعي

ينظم الرئيس الأميركي دونالد ترامب "قمة"، اليوم الخميس، في البيت الأبيض للتنديد بسلوك مواقع التواصل الاجتماعي التي يتهمها بالتواطؤ مع اليسار.

ويلتئم اللقاء، الذي اكتفت الإدارة الأميركية بمعلومات ضئيلة عنه، في غياب المعنيين الرئيسيين بالقطاع مثل "تويتر" و"فيسبوك"، ولكن في حضور أكثر المحافظين انتقاداً لمواقع التواصل في "سيليكون فاليه".

وكتب ترامب الخميس في سلسلة تغريدات صباحية، أن "موضوعاً مهماً اليوم خلال القمة عن مواقع التواصل الاجتماعي سيكون عدم الصدق والانحياز والتمييز (...) الذي تمارسه بعض المجموعات".

وأضاف: "لن نقبل بذلك بعد اليوم لوقت طويل"، مهاجماً مجدداً وسائل الإعلام التي يقول إنها تبث "أخباراً كاذبة". واعتبر أن الأخيرة "ليست بقوة" مواقع التواصل الاجتماعي، وأكد أنها خسرت "كثيراً من صدقيتها".

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وتجمع "القمة" العديد من المنظمات والشخصيات المحافظة التي تشكو على الدوام من تعرضها للرقابة. وأوردت وسائل الإعلام الأميركية أنها ستضم خصوصاً ممثلين لموقع "براغر يو" الذي ينشر أشرطة مصورة ذات توجهات يمينية ولمنظمة "تورننغ بوينت يو إس إيه"، التي تؤكد أن الجامعات الأميركية تمارس "الدعاية اليسارية".

وأعلن رئيس منظمة "بروجكت فيريتاس" أنه تلقى دعوة للحضور، وكان أفاد بأنه تمكن من التسلل إلى عمالقة "سيليكون فاليه" ليثبت سلوكهم المنحرف.

ويأتي هذا الاجتماع في وقت يتهم المحافظون عمالقة التكنولوجيا الأميركية بممارسة الرقابة وعدم القيام بما يكفي للتصدي للمضامين التي تحض على الكراهية.