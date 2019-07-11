انتشال 28 جثة لمهاجرين أمام سواحل تونس الجنوبية

أعلن الهلال الأحمر التونسي، اليوم الخميس، قيام وحدات الحرس البحري بانتشال 28 جثة للمهاجرين الغرقى أمام السواحل الجنوبية.

وقال رئيس منظمة "الهلال الأحمر" في ولاية مدنين المنجي سليم في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، إن الوحدات البحرية تمكنت صباح اليوم، من انتشال 14 جثة، ليصبح العدد الاجمالي للجثث التي تم انتشالها حتى الآن 28، موضحاً أن الرقم مرشح للزيادة مع استمرار عمليات التمشيط البحري والبحث عن باقي المفقودين اليوم.

وعثر صيادون في سواحل جرجيس، في الثالث من يوليو الجاري، على أربعة مهاجرين أحياء عالقين في البحر.

وأفاد الحرس البحري بعد ذلك، بأن الناجين كانوا من بين 86 مهاجراً ينحدرون من دول أفريقية، كانوا انطلقوا قبل ذلك بأيام على متن قارب مطاطي من سواحل مدينة زوارة الليبية من أجل الوصول إلى السواحل الأوروبية.

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وجرى دفن الجثث في مقبرة بمدينة قابس المجاورة بعد عرضها على التشريح لدى الطب الشرعي.

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وهذه ليست كارثة الغرق الأولى لقوارب المهاجرين التي تشهدها سواحل تونس هذا العام، ففي مايو الماضي، فُقد على الأقل 70 مهاجراً غير شرعي أمام السواحل الجنوبية، فيما نجا 16 آخرون بعد غرق مركب كان يقلهم انطلاقاً من سواحل زوارة الليبية في طريقه إلى السواحل الايطالية.

من ناحية اخرى، أعلن الحرس الوطني التونسي اليوم، أنّه ضبط قارباً على متنه 90 مهاجراً غير نظامي في المياه التونسية، مشيراً إلى أنّ هؤلاء المهاجرين أعيدوا إلى مدينة صفاقس التي أبحروا منها، بينما جرى توقيف أربعة مهربين تونسيين.