كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "المسماري": قائد القوات الخاصة الليبية بصحة جيدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي العقيد أحمد المسماري، اليوم الخميس، أن الحالة الصحية لقائد القوات الخاصة ونيس بوخمادة جيدة في الحادث الإرهابي ببنغازي، مشيرًا إلى أن تركيا وقطر يقدمان الدعم الكامل للميليشيات الإرهابي في ليبيا.

وأضاف المسماري، أن قطر تدير حاليًا جانب من العمليات الإرهابية ضد الجيش الليبي في منطقة جربة.

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وأشار إلى أن العمل الإرهابي يحمل بصمات الجماعات المتطرفة "تنظيم داعش والقاعدة" المتحالفين ضد القوات المسلحة، هذا العمل الإرهابي يأتي في إطار الحرب التي تشنها تلك الجماعات ضد الإنسانية وعلى المواطن في ليبيا.

ولفت المسماري إلى أن كان أحد الناجي من التفجير الإرهابي الأول؛ حيث إن التفجير وقع على بعد 15 مترًا، ثم وقع بعد ذلك تفجيرين آخرين، مؤكدًا أن استمرارهم في المعارك ضد الإرهاب والقضاء عليه.

كانت مصادر عسكرية أفادت بانفجار سيارة ملغومة في جنازة قائد عسكري كبير سابق في مدينة بنغازي بشرق ليبيا ما أسفر عن مقتل 4 وإصابة 26 ، مضيفة أن الجنازة كانت في جبانة الهواري ببنغازي لخليفة المسماري، القائد السابق للقوات الخاصة، الذي توفي قبل يومين بسبب مرض مزمن.