كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصرع 7 أشخاص جراء عاصفة باليونان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقى ما لا يقل عن 7 أشخاص مصرعهم، بينهم 6 سائحين، وجُرح أكثر من 100 آخرين عندما اجتاحت عاصفة عنيفة لم تدم طويلاً شمال اليونان خلال اللي، وقطع الأشجار وتكسير الأسطح.

وقال شهود إن العاصفة جاءت وذهبت في غضون دقائق، وتم الإبلاغ عن رياح تزيد عن 100 كيلومتر في الساعة (60 ميلاً في الساعة) في شبه جزيرة هالكيديكي، وهي شعبية لدى السياح في فصل الصيف.

وأضافت الشرطة أن سائحين تشيكيين مسنين قتلا عندما قلبت الرياح القوية والمياه مقطورة السفر.

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وقُتلت امرأة وصبي يبلغ من العمر 8 سنوات من رومانيا عندما انهار سقف في مطعم في منتجع نيا بلاجيا الشاطئي، وتوفي رجل وصبي، كلاهما روسي، عندما سقطت شجرة بالقرب من فندقهم في بلدة بوتيدا الساحلية ، حسبما ذكرت السلطات.

كما تم العثور على جثة سابع لم يتم التعرف عليها في البحر.

وقال سائح صربي اسمه براتيسلاف: "كان الجو عاصفًا جدًا.. إنه كارثي حقًا".