كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين تطالب الغرب باتباع نموذج "شينجيانج" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الصين، اليوم الخميس، إن معاملتها للمسلمين من أصل عرقي في منطقة شينجيانج "السعيدة" و "الآمنة" هي نموذج يحتذى به بالنسبة للدول الأخرى على الرغم من النقد الغربي المتواصل.

وحثّت حوالى 20 دولة فى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة هذا الأسبوع، الصين على وقف اضطهاد الايجور العرقيين فى شينجيانج، حيث يقول خبراء ونشطاء الأمم المتحدة إن مليون شخص على الأقل محتجزون فى مراكز الاحتجاز.

وأخبر الدبلوماسي الصيني جيانج دوان المجلس، يوم الخميس أن بعض الدول الغربية المنافقة تشوه الحقائق لتشويه بكين بشأن ما تصفه بمراكز التدريب المهني في شينجيانج التي تهدف إلى مكافحة التطرف وتوفير مهارات جديدة.

Advertisements

وأضاف جيانج "في الواقع، يمكن تقديم التجربة في شينجيانج في هذا المجال إلى بلدان أخرى"، مضيفًا أن المراكز تساعد على إعادة دمج الأشخاص الذين تم تلقينهم التطرف.

"الآن أصبح الوضع في شينجيانغ مستقراً، والناس متحدون، وحقوقهم محترمة بالكامل.. خلال السنوات الثلاث الماضية ، لم يكن هناك حادث واحد لهجوم إرهابي، والناس في شينجيانج يشعرون بتحسن كبير و أكثر سعادة وأمان. "

تعد شينجيانج، ثلاثة أضعاف مساحة فرنسا ، منطقة صحراوية إلى حد كبير في شمال غرب الصين.

وقُتل مئات الأشخاص هناك في السنوات القليلة الماضية في أعمال عنف بين الإيجور، معظمهم من المسلمين الذين يتحدثون اللغة التركية، والأغلبية العرقية من الصينيين، وخاصة في الإيجور جنوب شينجيانج.