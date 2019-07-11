كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ألمانيا تصعد تحذيراتها من الحركة اليمينية المتطرفة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صنفت وكالة المخابرات الداخلية الألمانية، "حركة الهوية القومية" اليوم الخميس، على أنها جماعة يمينية متطرفة، في إشارة إلى أن السلطات تشعر بقلق متزايد بشأن المتطرفين ذوي الآراء المناهضة للإسلام والعنصرية.

وكان اغتيال سياسي إقليمي بارز الشهر الماضي على يد شخص يشتبه في أنه من النازيين الجدد قد هز الألمان ودفع وزير الداخلية إلى التحذير من أن التطرف اليميني كان يشكل تهديدًا للنظام الديمقراطي الألماني.

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ولم ترتبط "حركة الهوية" ارتباطًا مباشرًا بالقتل، لكن وكالة الاستخبارات قالت إن المجموعة تميز ضد غير الأوروبيين والمسلمين، وبالتالي فهي لا تتفق مع الدستور.

ويسهل التصنيف الرسمي للوكالة مراقبة أنشطة المجموعة وأعضائها، حيث تقول إنه يوجد 600 في ألمانيا، وتخضع الحركة، ذات الجذور الفرنسية، للفحص لمدة ثلاث سنوات

وقالت وكالة المخابرات، إن ألمانيا هي موطن 24100 من اليمين المتطرف، منهم 12700 من المحتمل أن تكون خطرة، من المهم ليس فقط مراقبة المتطرفين العنيفين، ولكن أيضًا أولئك الذين يستخدمون الكلمات لإذكاء العنصرية.